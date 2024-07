Börse New York: NASDAQ 100 klettert schlussendlich

Heute zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Freitag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1,02 Prozent höher bei 20 391,97 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,186 Prozent stärker bei 20 224,13 Punkten, nach 20 186,63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 20 406,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 201,50 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 3,41 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 05.06.2024, mit 19 035,05 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 05.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 108,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.07.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 15 203,78 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 23,26 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 406,99 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Arm (+ 7,70 Prozent auf 181,19 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5,87 Prozent auf 539,91 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,88 Prozent auf 171,90 USD), GLOBALFOUNDRIES (+ 4,73 Prozent auf 53,14 USD) und MercadoLibre (+ 4,24 Prozent auf 1 658,96 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Micron Technology (-3,82 Prozent auf 131,60 USD), Enphase Energy (-2,05 Prozent auf 97,14 USD), NVIDIA (-1,91 Prozent auf 125,83 USD), Paccar (-1,75 Prozent auf 100,22 USD) und Diamondback Energy (-1,64 Prozent auf 203,53 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 43 314 015 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,164 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,85 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 13,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at