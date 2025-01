Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende zu

So bewegte sich der NASDAQ 100 am Dienstag zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss stieg der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,59 Prozent auf 21 463,04 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,278 Prozent fester bei 21 186,08 Punkten in den Handel, nach 21 127,28 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 21 500,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 043,13 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21 473,01 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.10.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 20 351,07 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, den Wert von 17 421,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 2,32 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 21 945,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 538,33 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit CrowdStrike (+ 9,35 Prozent auf 408,68 USD), NVIDIA (+ 8,93 Prozent auf 128,99 USD), Zoom Video Communications (+ 8,10 Prozent auf 88,64 USD), Zscaler (+ 7,03 Prozent auf 204,68 USD) und Datadog A (+ 6,84 Prozent auf 151,89 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen MicroStrategy (-3,45 Prozent auf 335,93 USD), Micron Technology (-3,14 Prozent auf 88,25 USD), CSX (-2,85 Prozent auf 32,68 USD), PepsiCo (-2,82 Prozent auf 150,25 USD) und Analog Devices (-2,74 Prozent auf 209,52 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 151 822 358 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,313 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

