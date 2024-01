Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer

Der NASDAQ 100 verliert am Mittwochnachmittag an Wert.

Um 20:02 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,82 Prozent auf 16 407,89 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,790 Prozent schwächer bei 16 413,26 Punkten in den Handel, nach 16 543,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 471,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 376,30 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 1,56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 997,58 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 03.10.2023, einen Wert von 14 565,62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.01.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 10 862,64 Punkten auf.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Pinduoduo (spons ADRs) (+ 2,20 Prozent auf 148,85 USD), Diamondback Energy (+ 1,78 Prozent auf 159,81 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,52 Prozent auf 918,75 USD), Amgen (+ 1,16 Prozent auf 300,83 USD) und JDcom (+ 0,97 Prozent auf 27,47 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Enphase Energy (-6,29 Prozent auf 122,99 USD), Illumina (-4,31 Prozent auf 131,68 USD), PayPal (-4,04 Prozent auf 58,98 USD), Align Technology (-3,78 Prozent auf 258,75 USD) und Lucid (-3,25 Prozent auf 4,02 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 8 690 194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,731 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Diamondback Energy-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,79 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,34 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at