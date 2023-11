Börse New York: NASDAQ Composite mittags in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite bewegt sich am vierten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Um 17:59 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,29 Prozent auf 14 062,63 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,262 Prozent leichter bei 14 066,88 Punkten, nach 14 103,84 Punkten am Vortag.

Bei 14 130,45 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 033,79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 2,30 Prozent. Vor einem Monat, am 16.10.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 13 567,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.08.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 474,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.11.2022, stand der NASDAQ Composite bei 11 183,66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 35,39 Prozent nach oben. Bei 14 446,55 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Nice Systems (+ 10,00 Prozent auf 197,00 USD), Amtech Systems (+ 3,47 Prozent auf 7,45 USD), Intel (+ 3,03 Prozent auf 41,84 USD), Nissan Motor (+ 2,73 Prozent auf 608,70 JPY) und Royal Gold (+ 2,54 Prozent auf 114,00 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Ebix (-20,23 Prozent auf 4,52 USD), Atrion (-10,52 Prozent auf 289,29 USD), Sangamo Therapeutics (-6,79 Prozent auf 0,34 USD), Trinity Biotech (-6,76 Prozent auf 0,40 USD) und PetMed Express (-6,50 Prozent auf 7,48 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 624 828 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,688 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite verzeichnet die New York Community Bancorp-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 49,41 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at