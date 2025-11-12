Ausblick: Nice Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nice Systems präsentiert in der am 13.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,87 USD je Aktie vermeldet.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 692,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 728,3 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,43 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,79 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 2,93 Milliarden USD, gegenüber 2,75 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at