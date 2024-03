Börse Paris: CAC 40 fällt schlussendlich zurück

So performte der CAC 40 am ersten Tag der Woche schlussendlich.

Letztendlich schloss der CAC 40 den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 8 019,73 Punkten ab. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,519 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,531 Prozent auf 7 985,37 Punkte an der Kurstafel, nach 8 028,01 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 984,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 025,41 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, notierte der CAC 40 bei 7 647,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 7 551,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 220,67 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,49 Prozent. Bei 8 048,09 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 281,10 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die STMicroelectronics-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 20 369 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 421,492 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,06 erwartet. Engie (ex GDF Suez)-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,86 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at