Börse Paris: CAC 40 zum Start mit Kursplus

Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 1,21 Prozent fester bei 7 565,74 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,290 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,21 Prozent höher bei 7 565,10 Punkten in den Handel, nach 7 474,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 551,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 569,97 Zählern.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,242 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Wert von 7 479,40 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 984,93 Punkten gehandelt. Der CAC 40 wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Wert von 7 497,78 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 0,463 Prozent zu Buche. Bei 8 259,19 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 281,10 Punkte.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. 75 531 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 327,052 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,39 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at