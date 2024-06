Börse Paris in Grün: CAC 40 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

So bewegt sich der CAC 40 am dritten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr steht im Euronext-Handel ein Plus von 0,32 Prozent auf 7 814,45 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,452 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,315 Prozent auf 7 813,77 Punkte an der Kurstafel, nach 7 789,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 818,24 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 806,26 Zählern.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,025 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bewegte sich der CAC 40 bei 8 219,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2024, betrug der CAC 40-Kurs 8 087,48 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2023, lag der CAC 40 bei 7 250,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 3,77 Prozent. Bei 8 259,19 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 281,10 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im CAC 40 befinden sich derzeit Crédit Agricole (+ 2,65 Prozent auf 13,93 EUR), Engie (ex GDF Suez) (+ 1,64 Prozent auf 14,23 EUR), BNP Paribas (+ 1,07 Prozent auf 61,31 EUR), STMicroelectronics (+ 0,61 Prozent auf 40,64 EUR) und Saint-Gobain (+ 0,58 Prozent auf 76,83 EUR). Die schwächsten CAC 40-Aktien sind derweil VINCI (-0,56 Prozent auf 101,83 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,02 Prozent auf 737,00 EUR), EssilorLuxottica (+ 0,36 Prozent auf 206,23 EUR), Saint-Gobain (+ 0,58 Prozent auf 76,83 EUR) und STMicroelectronics (+ 0,61 Prozent auf 40,64 EUR).

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der STMicroelectronics-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 12 971 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 371,364 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,95 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at