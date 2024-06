Börse Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag im Minus

Der ATX Prime notiert am vierten Tag der Woche im negativen Bereich.

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,66 Prozent tiefer bei 1 824,37 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 1 836,55 Punkte an der Kurstafel, nach 1 836,50 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 1 837,57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 823,70 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 0,545 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 13.05.2024, wurde der ATX Prime mit 1 846,33 Punkten gehandelt. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.03.2024, bei 1 711,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.06.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 611,27 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,44 Prozent. Bei 1 889,08 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 2,94 Prozent auf 35,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,70 Prozent auf 13,30 EUR), Frequentis (+ 2,07 Prozent auf 29,60 EUR), Telekom Austria (+ 1,90 Prozent auf 9,14 EUR) und Lenzing (+ 1,23 Prozent auf 37,10 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen UNIQA Insurance (-5,83 Prozent auf 7,75 EUR), Wolford (-3,13 Prozent auf 3,72 EUR), FACC (-2,82 Prozent auf 7,93 EUR), AT S (AT&S) (-2,75 Prozent auf 21,20 EUR) und PORR (-2,68 Prozent auf 13,82 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Aktuell weist die CA Immobilien-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 204 864 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 26,230 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,92 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,72 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at