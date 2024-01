Börse Wien: ATX Prime legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsende fiel der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,59 Prozent auf 1 674,96 Punkte zurück. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,005 Prozent auf 1 701,86 Punkte an der Kurstafel, nach 1 701,94 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 1 664,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 701,86 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 2,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bei 1 692,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.10.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 583,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, notierte der ATX Prime bei 1 655,37 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,28 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 731,58 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell AMAG (+ 1,74 Prozent auf 29,30 EUR), UBM Development (+ 0,91 Prozent auf 22,20 EUR), Addiko Bank (+ 0,73 Prozent auf 13,85 EUR), S IMMO (+ 0,67 Prozent auf 14,92 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,47 Prozent auf 21,35 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Lenzing (-4,13 Prozent auf 30,15 EUR), EVN (-3,49 Prozent auf 26,25 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,43 Prozent auf 9,56 EUR), Wolford (-3,36 Prozent auf 4,60 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-3,31 Prozent auf 117,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 549 622 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 28,297 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Die Kapsch TrafficCom-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die BAWAG-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at