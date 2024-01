Börse Wien: ATX verbucht schlussendlich Gewinne

Am Abend wagten sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Zum Handelsschluss legte der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,29 Prozent auf 3 430,08 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 113,901 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,089 Prozent auf 3 417,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 420,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 383,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 436,37 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,163 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 05.12.2023, den Stand von 3 312,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, erreichte der ATX einen Stand von 3 091,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, lag der ATX noch bei 3 242,40 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,85 Prozent auf 44,00 EUR), Verbund (+ 1,31 Prozent auf 85,25 EUR), BAWAG (+ 1,21 Prozent auf 48,46 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,18 Prozent auf 21,35 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,13 Prozent auf 125,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Telekom Austria (-1,64 Prozent auf 7,82 EUR), AT S (AT&S) (-1,20 Prozent auf 24,72 EUR), Wienerberger (-1,09 Prozent auf 29,14 EUR), UNIQA Insurance (-1,07 Prozent auf 7,42 EUR) und Österreichische Post (-0,76 Prozent auf 32,50 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 523 589 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 28,783 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at