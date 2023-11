Börse Wien in Grün: Börsianer lassen ATX Prime am Nachmittag steigen

Für den ATX Prime geht es am Freitag aufwärts.

Um 15:41 Uhr gewinnt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,28 Prozent auf 1 641,85 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,015 Prozent auf 1 636,96 Punkte an der Kurstafel, nach 1 637,20 Punkten am Vortag.

Bei 1 636,91 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1 646,22 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,09 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 17.10.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 583,57 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, lag der ATX Prime bei 1 585,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2022, wies der ATX Prime einen Stand von 1 592,31 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 3,67 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 789,53 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 513,39 Punkten.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Marinomed Biotech (+ 4,86 Prozent auf 38,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,07 Prozent auf 6,05 EUR), voestalpine (+ 2,68 Prozent auf 26,06 EUR), Semperit (+ 2,27 Prozent auf 14,42 EUR) und BAWAG (+ 2,09 Prozent auf 46,94 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen CA Immobilien (-5,36 Prozent auf 30,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,83 Prozent auf 45,60 EUR), AMAG (-1,79 Prozent auf 27,50 EUR), Addiko Bank (-1,43 Prozent auf 13,75 EUR) und Rosenbauer (-1,30 Prozent auf 30,40 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 249 503 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 29,426 Mrd. Euro heraus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,34 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at