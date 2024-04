Börse Wien in Grün: So steht der ATX Prime am Mittwochnachmittag

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Am Mittwoch legt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,45 Prozent auf 1 760,89 Punkte zu. In den Handel ging der ATX Prime 0,016 Prozent höher bei 1 753,26 Punkten, nach 1 752,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 765,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 751,78 Punkten erreichte.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,15 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 710,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.01.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 674,96 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.04.2023, wurde der ATX Prime mit 1 645,66 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,73 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 802,56 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Warimpex (+ 4,68 Prozent auf 0,76 EUR), PORR (+ 4,14 Prozent auf 14,58 EUR), BAWAG (+ 2,25) Prozent auf 54,45 EUR), FACC (+ 2,13 Prozent auf 6,23 EUR) und Palfinger (+ 2,13 Prozent auf 21,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Rosenbauer (-2,56 Prozent auf 30,40 EUR), Verbund (-1,54 Prozent auf 70,15 EUR), voestalpine (-1,18 Prozent auf 25,10 EUR), Semperit (-1,16 Prozent auf 11,88 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,96 Prozent auf 8,22 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 186 771 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 24,319 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 2,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Addiko Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,37 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at