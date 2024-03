Börse Wien in Rot: ATX präsentiert sich schlussendlich leichter

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1,20 Prozent schwächer bei 3 348,13 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 109,077 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 388,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3 388,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Donnerstag bei 3 391,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 337,69 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der ATX bereits um 1,08 Prozent zurück. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, wies der ATX einen Wert von 3 446,96 Punkten auf. Der ATX wies am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, einen Wert von 3 279,25 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, lag der ATX noch bei 3 547,11 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,87 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell EVN (+ 1,48 Prozent auf 24,00 EUR), Raiffeisen (+ 1,37 Prozent auf 19,24 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,09 Prozent auf 41,65 EUR), Wienerberger (+ 0,44 Prozent auf 32,30 EUR) und OMV (+ 0,34 Prozent auf 40,74 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Andritz (-4,52 Prozent auf 58,10 EUR), Erste Group Bank (-4,50 Prozent auf 36,90 EUR), Telekom Austria (-2,65 Prozent auf 7,34 EUR), Lenzing (-2,53 Prozent auf 28,95 EUR) und AT S (AT&S) (-2,44 Prozent auf 18,78 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 1 831 611 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 23,173 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,52 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at