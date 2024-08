Börse Wien in Rot: ATX Prime verliert zum Handelsstart

Der ATX Prime fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Donnerstag in die Verlustzone.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,56 Prozent leichter bei 1 771,22 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,024 Prozent tiefer bei 1 780,75 Punkten in den Handel, nach 1 781,17 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 769,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 1 780,81 Einheiten.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 0,127 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.07.2024, bei 1 856,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 819,38 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 08.08.2023, einen Stand von 1 603,95 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,34 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 1,91 Prozent auf 3,20 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,92 Prozent auf 8,78 EUR), Verbund (+ 0,87 Prozent auf 75,50 EUR), Rosenbauer (+ 0,85 Prozent auf 35,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,58 Prozent auf 34,65 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen DO (-3,80 Prozent auf 141,80 EUR), FACC (-2,70 Prozent auf 6,86 EUR), voestalpine (-2,28 Prozent auf 22,26 EUR), Lenzing (-1,73 Prozent auf 31,20 EUR) und STRABAG SE (-1,53 Prozent auf 38,70 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die IMMOFINANZ-Aktie. 33 826 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 25,136 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

2024 weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 11,19 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

