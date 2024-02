Börse Wien: Letztendlich Gewinne im ATX Prime

Am Abend wagten sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Schlussendlich sprang der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,75 Prozent auf 1 707,29 Punkte an. Zuvor ging der ATX Prime 0,007 Prozent fester bei 1 694,62 Punkten in den Montagshandel, nach 1 694,50 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 693,98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 711,99 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 12.01.2024, bei 1 710,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, notierte der ATX Prime bei 1 607,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 729,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Minus von 0,393 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 7,48 Prozent auf 4,60 EUR), Lenzing (+ 5,86 Prozent auf 29,80 EUR), FACC (+ 5,54 Prozent auf 6,10 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,88 Prozent auf 25,00 EUR) und PORR (+ 2,79 Prozent auf 13,26 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen S IMMO (-1,48 Prozent auf 14,62 EUR), Rosenbauer (-1,38 Prozent auf 28,60 EUR), Verbund (-1,07 Prozent auf 64,70 EUR), Palfinger (-1,02 Prozent auf 24,25 EUR) und EVN (-0,85 Prozent auf 23,20 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 446 098 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 22,721 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,13 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Semperit-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at