Börse Zürich in Grün: Am Nachmittag Pluszeichen im SLI

In Zürich ist am Nachmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,04 Prozent höher bei 1 716,83 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,112 Prozent auf 1 714,29 Punkte an der Kurstafel, nach 1 716,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 1 719,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 713,78 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 0,823 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 24.10.2023, bei 1 624,86 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 24.08.2023, einen Wert von 1 721,66 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2022, wies der SLI einen Wert von 1 716,18 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2,13 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,68 Prozent auf 34,12 CHF), Swiss Life (+ 0,65 Prozent auf 561,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,64 Prozent auf 251,30 CHF), Swiss Re (+ 0,64 Prozent auf 102,65 CHF) und ams (+ 0,63 Prozent auf 1,43 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Richemont (-1,85 Prozent auf 111,45 CHF), Swatch (I) (-0,98 Prozent auf 232,80 CHF), Lonza (-0,85 Prozent auf 348,70 CHF), Temenos (-0,40 Prozent auf 70,22 CHF) und Swisscom (-0,39 Prozent auf 514,20 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 861 618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 269,168 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,77 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6,44 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at