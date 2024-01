Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI am Freitagmittag steigen

Am Freitag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,01 Prozent fester bei 1 766,88 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,617 Prozent auf 1 777,60 Punkte an der Kurstafel, nach 1 766,70 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 764,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 777,69 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,387 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.12.2023, wies der SLI einen Wert von 1 783,11 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.10.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 638,96 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 19.01.2023, wies der SLI einen Stand von 1 742,14 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,191 Prozent zu. 1 789,06 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell ams (+ 3,61 Prozent auf 1,99 CHF), Temenos (+ 3,49 Prozent auf 84,10 CHF), Geberit (+ 0,90 Prozent auf 491,40 CHF), Straumann (+ 0,84 Prozent auf 131,50 CHF) und Sandoz (+ 0,80 Prozent auf 29,11 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,36 Prozent auf 35,39 CHF), Lonza (-2,01 Prozent auf 356,70 CHF), UBS (-1,45 Prozent auf 25,11 CHF), Kühne + Nagel International (-1,29 Prozent auf 289,70 CHF) und VAT (-0,72 Prozent auf 399,50 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 994 993 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 269,031 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,67 erwartet. Mit 6,57 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at