Börse Zürich in Rot: SLI zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittwochmorgen.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,08 Prozent leichter bei 1 852,82 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,057 Prozent tiefer bei 1 853,19 Punkten, nach 1 854,24 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 1 852,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 855,44 Punkten lag.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,987 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 760,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.11.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 707,72 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 21.02.2023, stand der SLI noch bei 1 780,79 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,06 Prozent aufwärts. Bei 1 857,74 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 1,50 Prozent auf 2,09 CHF), VAT (+ 1,47 Prozent auf 434,80 CHF), Swatch (I) (+ 1,22 Prozent auf 215,20 CHF), Logitech (+ 0,96 Prozent auf 77,66 CHF) und Sika (+ 0,74 Prozent auf 257,30 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Temenos (-1,74 Prozent auf 61,16 CHF), Novartis (-1,29 Prozent auf 89,60 CHF), Givaudan (-1,01 Prozent auf 3 706,00 CHF), Roche (-0,69 Prozent auf 230,60 CHF) und Swisscom (-0,50 Prozent auf 518,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 305 534 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 270,948 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,19 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at