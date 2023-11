Börse Zürich in Rot: SPI notiert zum Start im Minus

Am Mittwoch notiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,28 Prozent leichter bei 13 828,49 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 1,829 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,344 Prozent auf 13 819,84 Punkte an der Kurstafel, nach 13 867,52 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 13 819,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 828,49 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,638 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 14 162,69 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, bei 14 598,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, bewegte sich der SPI bei 13 844,45 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 1,54 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 15 314,62 Punkte. Bei 13 451,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 7,92 Prozent auf 0,05 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,00 Prozent auf 1,68 CHF), Relief Therapeutics (+ 4,71 Prozent auf 2,00 CHF), MCH (+ 2,74 Prozent auf 4,50 CHF) und PolyPeptide (+ 2,26 Prozent auf 20,78 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Swiss Life (-4,98 Prozent auf 557,00 CHF), Arbonia (-2,07 Prozent auf 8,06 CHF), ObsEva (-1,96 Prozent auf 0,05 CHF), VAT (-1,69 Prozent auf 336,60 CHF) und Montana Aerospace (-1,62 Prozent auf 12,16 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 293 999 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 268,405 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

2023 verzeichnet die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at