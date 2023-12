Börse Zürich: SMI im Minus

Am Donnerstag steht der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,13 Prozent im Minus bei 10 986,79 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,249 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,043 Prozent schwächer bei 10 996,92 Punkten, nach 11 001,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 961,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 998,32 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 0,688 Prozent. Vor einem Monat, am 07.11.2023, wurde der SMI auf 10 571,03 Punkte taxiert. Der SMI wies vor drei Monaten, am 07.09.2023, einen Wert von 10 993,43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.12.2022, lag der SMI-Kurs bei 11 009,95 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 0,074 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 11 616,37 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 251,33 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Sika (+ 0,53 Prozent auf 244,30 CHF), Roche (+ 0,52 Prozent auf 251,25 CHF), Zurich Insurance (+ 0,47 Prozent auf 449,10 CHF), Swisscom (+ 0,32 Prozent auf 507,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,23 Prozent auf 35,54 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Lonza (-1,14 Prozent auf 330,90 CHF), UBS (-1,05 Prozent auf 24,46 CHF), Novartis (-0,73 Prozent auf 84,27 CHF), Holcim (-0,46 Prozent auf 64,88 CHF) und Richemont (-0,40 Prozent auf 112,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 391 951 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 273,644 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,43 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

