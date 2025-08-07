Zurich Insurance Aktie
|615,60EUR
|0,20EUR
|0,03%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 515 Franken belassen. Analyst Will Hardcastle sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem starken Zahlenwerk des Versicherers. Zudem seien die Aussagen zu Farmers positiv. Für das restliche Jahr werde nun ein mittleres bis hohes einstelliges prozentuales Wachstum für die gebuchten Bruttobeiträge der Tochter erwartet./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Sell
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
515,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
589,60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-12,65%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
584,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,94%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Nachrichten
|
12:26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Zürich: SMI-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Zürich: SLI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
07:35
|Zurich verdient im ersten Halbjahr trotz Kalifornien-Bränden mehr (dpa-AFX)
|
07:34
|Zurich Insurance verzeichnet Wachstum in allen Geschäften (Dow Jones)
|
06.08.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
06.08.25
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)mehr Analysen
|11:11
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|16.07.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|14.07.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|11:11
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|16.07.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|14.07.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|07.07.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.25
|Zurich Insurance Overweight
|Barclays Capital
|11:11
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|15.07.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|14.07.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|02.07.25
|Zurich Insurance Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.07.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|06.06.25
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.25
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|615,60
|0,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:48
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|11:34
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|11:32
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:31
|Apple Neutral
|UBS AG
|11:30
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|11:22
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:21
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|11:18
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|11:13
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:12
|Zalando Buy
|UBS AG
|11:11
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|11:10
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11:09
|Allianz Neutral
|UBS AG
|11:09
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|11:08
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:08
|Merck Buy
|UBS AG
|11:04
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|11:04
|IONOS Buy
|UBS AG
|11:02
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|10:59
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|10:57
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|10:56
|freenet Buy
|Warburg Research
|10:56
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:55
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:49
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:48
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:47
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|10:40
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:55
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:58
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Fraport Halten
|DZ BANK
|08:55
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:24
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)