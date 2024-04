Börse Zürich: SMI präsentiert sich schlussendlich leichter

Letztendlich notierte der SMI im SIX-Handel 0,36 Prozent schwächer bei 11 506,04 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,234 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,191 Prozent auf 11 525,03 Punkte an der Kurstafel, nach 11 547,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 11 486,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 11 577,76 Punkten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wurde der SMI mit 11 647,14 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.01.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 248,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, erreichte der SMI einen Wert von 11 230,07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 3,01 Prozent zu Buche. Bei 11 799,91 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Roche (+ 0,91 Prozent auf 221,80 CHF), Swisscom (+ 0,39 Prozent auf 520,00 CHF), Nestlé (+ 0,26 Prozent auf 93,50 CHF), Sonova (+ 0,19 Prozent auf 257,80 CHF) und Givaudan (+ 0,18 Prozent auf 3 977,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swiss Re (-2,44 Prozent auf 106,10 CHF), Lonza (-2,29 Prozent auf 545,00 CHF), Holcim (-1,64 Prozent auf 79,16 CHF), Alcon (-1,42 Prozent auf 75,10 CHF) und UBS (-1,28 Prozent auf 27,83 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 502 226 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 247,746 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,04 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at