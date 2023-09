Börse Zürich: SMI zum Handelsstart auf grünem Terrain

Machte sich der SMI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Freitagmorgen an seine positive Performance an.

Der SMI klettert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,46 Prozent auf 10 967,78 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,227 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,309 Prozent auf 10 951,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10 917,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 10 970,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 948,20 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 0,210 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 29.08.2023, einen Wert von 11 106,24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2023, wies der SMI 11 170,51 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, wies der SMI einen Stand von 10 126,99 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 fiel der Index bereits um 0,099 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 395,33 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 2,14 Prozent auf 112,25 CHF), Sonova (+ 1,30 Prozent auf 218,00 CHF), Lonza (+ 1,28 Prozent auf 427,50 CHF), Partners Group (+ 1,27 Prozent auf 1 036,50 CHF) und Swiss Life (+ 1,13 Prozent auf 571,60 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Swiss Re (-0,40 Prozent auf 94,62 CHF), Zurich Insurance (-0,31 Prozent auf 419,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,00 Prozent auf 32,92 CHF), Holcim (+ 0,00 Prozent auf 58,76 CHF) und Novartis (+ 0,07 Prozent auf 93,78 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 170 159 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 278,005 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,21 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,94 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

