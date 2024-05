Börse Zürich: SMI zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Der SMI hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Mittwoch tendiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,32 Prozent stärker bei 11 822,35 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,262 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,209 Prozent stärker bei 11 808,65 Punkten, nach 11 784,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 11 825,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 11 806,16 Punkten.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,635 Prozent aufwärts. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 15.04.2024, bei 11 395,81 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 15.02.2024, bei 11 284,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, wies der SMI einen Wert von 11 578,25 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,84 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 11 825,97 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Lonza (+ 2,13 Prozent auf 518,20 CHF), Sonova (+ 1,15 Prozent auf 289,10 CHF), Partners Group (+ 0,84 Prozent auf 1 262,00 CHF), Logitech (+ 0,70 Prozent auf 81,06 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,67 Prozent auf 47,88 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Nestlé (-0,23 Prozent auf 94,42 CHF), Alcon (-0,13 Prozent auf 79,84 CHF), Swisscom (+ 0,10 Prozent auf 502,50 CHF), Swiss Life (+ 0,12 Prozent auf 652,00 CHF) und Richemont (+ 0,15 Prozent auf 136,60 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 146 899 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 247,488 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

2024 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at