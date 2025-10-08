ABB Aktie
|63,78EUR
|0,94EUR
|1,50%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB anlässlich des Verkaufs der Robotik-Sparte an Softbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 51 Franken belassen. Er begrüße den Zeitpunkt, den Preis von rund 5,4 Milliarden US-Dollar und den gewählten Weg, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Ausgliederung samt Börsengang wäre die am wenigsten bevorzugte Option für einen Ausstieg gewesen./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
