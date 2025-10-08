ABB Aktie

63,78EUR 0,94EUR 1,50%
ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.10.2025 11:05:58

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB anlässlich des Verkaufs der Robotik-Sparte an Softbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 51 Franken belassen. Er begrüße den Zeitpunkt, den Preis von rund 5,4 Milliarden US-Dollar und den gewählten Weg, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Ausgliederung samt Börsengang wäre die am wenigsten bevorzugte Option für einen Ausstieg gewesen./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
51,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
59,22 CHF 		Abst. Kursziel*:
-13,88%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
58,76 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,21%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen

11:05 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
09:15 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 ABB Neutral UBS AG
30.09.25 ABB Underweight Barclays Capital
30.09.25 ABB Underperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 63,78 1,50% ABB (Asea Brown Boveri)

Aktuelle Aktienanalysen

12:37 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
12:37 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
12:36 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
12:36 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
12:36 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
12:33 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
12:33 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
12:13 BASF Outperform Bernstein Research
11:59 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
11:57 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
11:55 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
11:53 Renault Hold Deutsche Bank AG
11:51 Dürr Hold Deutsche Bank AG
11:50 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
11:05 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
11:05 Knorr-Bremse Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11:03 Alstom Buy Deutsche Bank AG
10:42 UBS Buy Deutsche Bank AG
10:33 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
10:32 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
09:47 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:47 BMW Buy Warburg Research
09:45 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
09:45 HUGO BOSS Buy Warburg Research
09:44 Henkel vz. Buy Warburg Research
09:44 ING Group Overweight Barclays Capital
09:39 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:15 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:14 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:12 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:12 Sanofi Outperform Bernstein Research
09:11 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:55 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
08:55 Apple Neutral UBS AG
08:40 Shell Buy UBS AG
08:37 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:36 TotalEnergies Buy UBS AG
07:45 Givaudan Neutral UBS AG
07:44 ING Group Buy UBS AG
07:42 Tesla Sell UBS AG
07:41 CTS Eventim Buy UBS AG
07:41 adidas Buy UBS AG
07:39 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:36 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
07:22 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 BMW Buy UBS AG
06:41 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen