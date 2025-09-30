ABB Aktie
|60,92EUR
|-0,14EUR
|-0,23%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 45 Franken auf "Underperform" belassen. Der Nachfragetrend beim Automatisierungskonzern sollte intakt geblieben sein, schrieb Alasdair Leslie am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er rechnet daher mit einem soliden Quartal. Potenziale zur Umsatzsteigerung seien im Kurs aber schon eingepreist./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
45,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
57,10 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-21,19%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
57,08 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21,16%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
