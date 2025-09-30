NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 45 Franken auf "Underperform" belassen. Der Nachfragetrend beim Automatisierungskonzern sollte intakt geblieben sein, schrieb Alasdair Leslie am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er rechnet daher mit einem soliden Quartal. Potenziale zur Umsatzsteigerung seien im Kurs aber schon eingepreist./rob/tih/ag



