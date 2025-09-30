ABB Aktie

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

30.09.2025 08:33:37

ABB (Asea Brown Boveri) Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 45 Franken auf "Underperform" belassen. Der Nachfragetrend beim Automatisierungskonzern sollte intakt geblieben sein, schrieb Alasdair Leslie am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er rechnet daher mit einem soliden Quartal. Potenziale zur Umsatzsteigerung seien im Kurs aber schon eingepreist./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
45,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
57,10 CHF 		Abst. Kursziel*:
-21,19%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
57,08 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-21,16%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

