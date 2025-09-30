ABB Aktie

60,92EUR -0,14EUR -0,23%
ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

30.09.2025 10:00:11

ABB (Asea Brown Boveri) Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 37 auf 39 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. In Erwartung einer starken Nachfrage im Elektronikgeschäft des Technologiekonzerns erhöhte Analyst George Featherstone am Montag seine Schätzungen. Das Verhältnis zwischen Neuaufträgen und verbuchten Umsätze sende allerdings gewisse Schwächesignale für die nahe Zukunft, schrieb er in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Das schwierige Umfeld dürfe trotz wohl solider Zahlen nicht unterschätzt werden./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
39,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
57,20 CHF 		Abst. Kursziel*:
-31,82%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
57,18 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-31,79%
Analyst Name::
George Featherstone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:00 ABB Underweight Barclays Capital
08:33 ABB Underperform Bernstein Research
29.09.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 ABB Underperform Bernstein Research
25.09.25 ABB Sell Deutsche Bank AG
