ABB Aktie
|63,78EUR
|0,94EUR
|1,50%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
08.10.2025 09:15:41
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Die Veräußerung des Robotik-Geschäfts an die Softbank Group sei eine kleine, aber klar positive Transaktion für den Technologiekonzern, schrieb Phil Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
59,24 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7,16%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
59,28 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,22%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09:29
|SLI-Handel aktuell: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Zürich: SMI zum Start in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|SPI aktuell: SPI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08:08
|ABB verkauft Robotik-Geschäft an Softbank Group (dpa-AFX)
|
07:25
|ABB verkauft Robotics-Division an SoftBank Group (EQS Group)
|
07:25
|ABB to divest Robotics division to SoftBank Group (EQS Group)
|
07.10.25
|Verluste in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen
|09:15
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|25.09.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09:15
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|ABB Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|63,78
|1,50%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:15
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:55
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:40
|Shell Buy
|UBS AG
|08:37
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:36
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|07:45
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|07:44
|ING Group Buy
|UBS AG
|07:42
|Tesla Sell
|UBS AG
|07:41
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|07:41
|adidas Buy
|UBS AG
|07:39
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|BMW Buy
|UBS AG
|06:41
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|07.10.25
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.10.25
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|GEA Hold
|Warburg Research
|07.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG