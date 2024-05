Börse Zürich: So performt der SLI aktuell

Der SLI befindet sich am dritten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,31 Prozent fester bei 1 928,82 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,223 Prozent fester bei 1 927,06 Punkten in den Handel, nach 1 922,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 926,14 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 930,49 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 0,621 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2024, wies der SLI einen Wert von 1 869,68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.02.2024, stand der SLI noch bei 1 833,33 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 15.05.2023, einen Wert von 1 802,37 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,37 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Lonza (+ 2,56 Prozent auf 520,40 CHF), Sonova (+ 1,99 Prozent auf 291,50 CHF), VAT (+ 1,57 Prozent auf 466,30 CHF), ams (+ 1,56 Prozent auf 1,37 CHF) und Sika (+ 1,29 Prozent auf 281,80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Swatch (I) (-1,31 Prozent auf 192,10 CHF), Richemont (-1,03 Prozent auf 135,00 CHF), Lindt (-0,84 Prozent auf 10 650,00 CHF), SGS SA (-0,54 Prozent auf 80,86 CHF) und Nestlé (-0,30 Prozent auf 94,36 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 945 291 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 247,488 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,30 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at