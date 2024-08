Börsianer in Habachtstellung: TecDAX zwischen den Vorzeichen

Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,00 Prozent fester bei 3 260,52 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 520,428 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,287 Prozent höher bei 3 269,95 Punkten in den Handel, nach 3 260,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 233,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 269,95 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 408,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 397,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wurde der TecDAX mit 3 128,26 Punkten gehandelt.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,93 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 125,18 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 6,40 Prozent auf 5,74 EUR), Nordex (+ 2,28 Prozent auf 13,44 EUR), Nagarro SE (+ 1,32 Prozent auf 76,90 EUR), freenet (+ 1,20 Prozent auf 25,32 EUR) und QIAGEN (+ 1,19 Prozent auf 41,82 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil CANCOM SE (-4,28 Prozent auf 29,06 EUR), AIXTRON SE (-4,03 Prozent auf 17,60 EUR), ATOSS Software (-1,62 Prozent auf 133,60 EUR), JENOPTIK (-1,34 Prozent auf 28,04 EUR) und Siltronic (-0,95 Prozent auf 72,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 561 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 221,542 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

2024 präsentiert die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,31 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at