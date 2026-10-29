Boot Barn Holdings Aktie

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WKN DE: A12EFD / ISIN: US0994061002

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29.10.2026 11:37:01

Boot Barn: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its second quarter of fiscal 2027 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Boot Barn (NYSE:BOOT) announced a 15% increase in quarterly net sales to $582 million. That top-line momentum shows how an expanding footprint and market leadership drive compounding growth. Three things management said stand out for long-term investors.

Management raised its full-year store opening target to between 75 and 80 new locations after recent openings outperformed internal targets. The retail foot traffic and brand expansion give the company a clear growth engine across new and established markets.

Boot Barn transformed its commercial arm into Boot Barn Workforce to capture rising demand from large infrastructure and data center construction projects. Modernizing this platform creates a high-margin recurring channel beyond retail storefronts.

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Boot Barn Holdings Inc 117,95 17,01% Boot Barn Holdings Inc

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