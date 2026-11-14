BorgWarner Aktie
WKN: 887320 / ISIN: US0997241064
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14.11.2026 20:15:02
BorgWarner: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, BorgWarner (NYSE:BWA) raised its full-year earnings guidance. The supplier is expanding its power technology into data center markets. Management is using cash flow to buy back shares.
Three takeaways from the call highlight how management is positioning the business for growth.
Sales of eProducts, or electric and hybrid vehicle components, jumped in Europe even as global vehicle assembly slowed. Management expects this division to keep gaining market share as automakers adopt advanced hybrid technologies.
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14.10.26
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Analysen zu BorgWarner Inc.
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