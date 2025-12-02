XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Box Aktie

Box für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 22:31:08

Box Inc Q3 Sales Increase

(RTTNews) - Box Inc (BOX) released a profit for third quarter of $6.895 million

The company's bottom line totaled $6.895 million, or $0.05 per share. This compares with $7.626 million, or $0.05 per share, last year.

Excluding items, Box Inc reported adjusted earnings of $47.071 million or $0.31 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.1% to $301.107 million from $275.913 million last year.

Box Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $6.895 Mln. vs. $7.626 Mln. last year. -EPS: $0.05 vs. $0.05 last year. -Revenue: $301.107 Mln vs. $275.913 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Boxmehr Nachrichten