BP-Aktie fällt: Erhöhtes Förderziel, aber Ergebnisbelastungen erwartet

Der Öl - und Gasriese teilte mit, dass die Produktion in den beiden Bereichen Oil Production & Operations sowie Gas & Low Carbon Energy weitgehend auf dem bisherigen Niveau geblieben sein dürfte. Geringere Gewinnspannen bei der Ölraffinierung werden jedoch die Erträge um 400 bis 600 Millionen Dollar schmälern, auch das Ergebnis im Ölhandel sei im abgelaufenen Quartal schwach gewesen, erklärte das in London ansässige Unternehmen.

Es wird erwartet, dass die Nettoverschuldung am Ende des dritten Quartals gegenüber der Jahresmitte gestiegen ist, was vor allem den schwächeren realisierten Raffineriemargen und einer zeitlichen Verschiebung von Veräußerungserlösen in Höhe von rund 1 Milliarde Dollar in das vierte Quartal geschuldet sei, so das Unternehmen.

Im Londoner Handel verliert die BP -Aktie zeitweise 0,43 Prozent auf 4,09 Pfund.

LONDON (Dow Jones)