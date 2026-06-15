BRAIN Biotech Aktie
WKN DE: 520394 / ISIN: DE0005203947
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15.06.2026 18:51:00
Brain-Computer-Interface: ALS-Patient nutzt Hirnimplantat 19 Monate lang
Ein ALS-Patient hat ein Brain-Computer-Interface fast zwei Jahre lang täglich zu Hause genutzt. Die Studie liefert wichtige Belege für die Alltagstauglichkeit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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