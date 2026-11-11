Unity Software Aktie
WKN DE: A2QCFX / ISIN: US91332U1016
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11.11.2026 13:30:02
Breakfast News: Unity Software - Measure Twice!
Team Hidden Gems
Silver Lake and Saudi Arabia's Public Investment Fund have reportedly held talks to acquire Unity Software (NYSE:U), and we understand why.
We first recommended Unity ("The U") in Hidden Gems at $17.09 in September 2024. We've made 22 additional recommendations and investments since then and have not sold a share. Today, the stock is at $50.34.
Let's remind ourselves what Unity Software does and then consider the buyout together.
Unity makes the software that developers use to build video games, especially on phones. It also runs an ad business that helps those games find players.
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04.11.26
|Ausblick: Unity Software legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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21.10.26
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Analysen zu Unity Software Inc Registered Shs
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