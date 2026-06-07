Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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07.06.2026 11:09:33
Britain’s questionable reliance on Palantir
Government should use the best technology for any task, but be wary of ‘lock-ins’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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