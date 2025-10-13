DroneShield Aktie

DroneShield für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DMAA / ISIN: AU000000DRO2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Offizielles Gütesiegel 13.10.2025 08:34:00

Britische Behörden zertifizieren DroneShield-System - DroneShield-Aktie fällt dennoch

Britische Behörden zertifizieren DroneShield-System - DroneShield-Aktie fällt dennoch

Der Drohnenabwehr-Spezialist DroneShield hat für sein System DroneSentry die Zertifizierung der britischen Sicherheitsbehörde NPSA erhalten. Die Auszeichnung stärkt das Vertrauen in die Technologie.

• DroneSentry von britischer NPSA offiziell anerkannt
• Exklusiver Vertrieb in Großbritannien über BT
• Aktie seit Jahresbeginn über 680 Prozent im Plus

Britische Behörde bescheinigt Qualität von DroneShield

Das australische Unternehmen DroneShield hat am Montag mitgeteilt, dass seine mehrschichtige Abwehrlösung DroneSentry erfolgreich durch die britische National Protective Security Authority (NPSA) geprüft und zertifiziert wurde. Das System wurde in den offiziellen Catalogue of Security Equipment aufgenommen - ein wichtiger Referenzrahmen für staatlich geprüfte Sicherheitslösungen in Großbritannien.

Die NPSA-Zertifizierung gilt als bedeutender Vertrauensbeweis für potenzielle Kunden im Verteidigungs- und Sicherheitssektor. Innerhalb des Vereinigten Königreichs wird das System exklusiv über den Telekommunikationskonzern BT angeboten.

Wachsende Nachfrage im Zuge zunehmender Drohnenvorfälle

Laut CEO Oleg Vornik ist die Anerkennung durch die NPSA ein entscheidender Schritt in einer Zeit steigender Drohnenaktivitäten in Europa. Viele Einrichtungen verfügten bisher kaum über Schutzsysteme, was den Bedarf an modernen Abwehrlösungen verstärke.

BT-Manager Dave Pankhurst betonte die enge Zusammenarbeit beider Unternehmen. Man kombiniere die technische Expertise von DroneShield mit der Marktkenntnis von BT, um wachsende Sicherheitsanforderungen zu bedienen. Das DroneSentry-System basiert auf einer KI-gestützten Steuerzentrale, die Sensoren und Gegenmaßnahmen integriert und sich durch modulare SaaS-Pakete flexibel anpassen lässt.

DroneShield-Aktie pausiert Kursrally - Analysten bleiben optimistisch

Die DroneShield-Aktie hat seit Jahresbeginn in Sydney rund 688 Prozent an Wert gewonnen. Am Montag schloss das Papier an der australischen Börse jedoch bei 6,03 AUD, was einem Rückgang von 5,19 Prozent gegenüber dem Handelsschluss vom vergangenen Freitag entspricht. Experten zeigen sich dennoch zuversichtlich: Laut TipRanks liegen zwei aktuelle Analystenbewertungen vor - beide mit einer Kaufen-Einstufung.

Das durchschnittliche Kursziel beträgt 3,62 AUD, das höchste 3,68 AUD. Gegenüber dem aktuellen Kurs ergibt sich damit ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 40 Prozent, dennoch werten Marktbeobachter die positive Analystenhaltung als Ausdruck langfristigen Vertrauens in die Technologie und Marktstellung von DroneShield.

Strategische Bedeutung für den europäischen Markt

DroneShield zählt zu den führenden Anbietern im Bereich der Drohnenabwehr und ist in Europa, Asien-Pazifik, den USA, Südamerika und Australien aktiv. Die Zertifizierung durch die britische NPSA stärkt die Marktposition des Unternehmens in Europa und dürfte das Interesse internationaler Sicherheitsbehörden weiter erhöhen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Neues Rekordhoch: Warum Gold wieder weiter klettert

Bildquelle: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltdmehr Nachrichten

Analysen zu DroneShield Ltdmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DroneShield Ltd 3,16 -6,10% DroneShield Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX könnte etwas fester starten -- DAX vorbörslich etwas höher -- Trump-Drohung sorgt für kräftige Verluste in Asien
Am heimischen Aktienmarkt könnten die Entspannungssignale im Zollstreit für leichte Gewinne sorgen. Überschaubare Erholungstendenzen werden auch am deutschen Aktienmarkt erwartet. In Fernost geht es zum Wochenstart teils deutlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen