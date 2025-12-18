DroneShield Aktie
DroneShield-Aktie: Steht die Rally im "Jahr der Drohne" 2026 bevor?
• Bell Potter bestätigt das "Buy"-Rating
• Branchenexperten titulieren 2026 als das "Jahr der Drohne", getrieben durch eine globale Welle von Verteidigungsausgaben für RF-Erkennungs- und Abwehrlösungen
Das australische Technologieunternehmen DroneShield, spezialisiert auf elektronische Drohnenabwehr (C-UAS), sorgt derzeit mit positiven Analystenbewertungen für Aufsehen. Trotz eines volatilen Handelsverlaufs - am Donnerstag notierte die Aktie in Sydney schlussendlich mit nur einem kleinen Plus von 0,81 Prozent bei 2,49 AUD - sieht die Investmentbank Bell Potter eine erhebliche Kaufgelegenheit für Investoren.
Großauftrag sichert beträchtlichen Teil des künftigen DroneShield-Umsatzes
Hintergrund der optimistischen Einschätzung ist ein neuer Vertrag im Wert von 49,6 Millionen AUD mit einem europäischen Militärkunden. Der Auftrag umfasst handgehaltene Drohnenabwehrsysteme, Zubehör sowie Software-Updates. Es handelt sich dabei um den zweitgrößten Vertrag in der Unternehmensgeschichte von DroneShield. Da das Unternehmen über einen hohen Lagerbestand verfügt, wird erwartet, dass die Auslieferungen und die damit verbundenen Zahlungen bereits im ersten Quartal 2026 vollständig abgeschlossen sein werden.
Laut Bell Potter seien durch diesen Abschluss bereits 24 Prozent der prognostizierten Hardware-Umsätze für das Kalenderjahr 2026 (geschätzt auf 271 Millionen AUD) vertraglich gesichert, wie "The Motley Fool" berichtet. Die Analysten heben hervor, dass DroneShield Produkte in der Regel schneller liefern kann als traditionelle Rüstungskonzerne, was in der aktuellen Sicherheitslage in Europa einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellt.
Analystenprognosen: Enormes Aufwärtspotenzial erwartet
Bell Potter bekräftigte seine Kaufempfehlung ("Buy") für die DroneShield-Aktie und setzt das Kursziel auf 4,40 AUD fest. Vom aktuellen Kursniveau aus entspräche dies einem potenziellen Aufstieg von über 80 Prozent innerhalb der nächsten 12 Monate. Die Experten begründen dies mit der marktführenden Position des Unternehmens im Bereich der RF-Erkennung und -Abwehr sowie der jahrelangen Erfahrung auf dem Schlachtfeld. Die Experten gehen davon aus, dass 2026 ein "Inflektionspunkt" für die weltweite Branche sein wird, da viele Staaten ihre Verteidigungsbudgets massiv in Richtung elektronischer Abwehrlösungen umschichten dürften.
Auch andere Analystenhäuser teilen diesen Optimismus. Shaw and Partners hob bereits Ende Oktober das Kursziel für DroneShield deutlich von 3,60 AUD auf 5,00 AUD an und vergab ebenfalls ein "Buy"-Rating, wie aus TipRanks-Daten hervorgeht.
Marktdaten und Ausblick
Die DroneShield-Aktie weist eine enorme Schwankungsbreite auf, was sich in der 52-Wochen-Spanne von 0,585 AUD bis hin zu einem Hoch von 6,705 AUD widerspiegelt. Mit einer potenziellen Sales-Pipeline von 2,5 Milliarden AUD und der Erwartung, dass in den nächsten drei bis sechs Monaten weitere bedeutende Verträge folgen könnten, wird das Jahr 2026 von Marktbeobachtern bereits als das "Jahr der Drohne" tituliert.
