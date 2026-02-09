Brixmor Property Group Aktie
Brixmor Property Group Inc Reports Increase In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Brixmor Property Group Inc (BRX) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $137.12 million, or $0.44 per share. This compares with $83.40 million, or $0.27 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.7% to $353.75 million from $328.44 million last year.
Brixmor Property Group Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $137.12 Mln. vs. $83.40 Mln. last year. -EPS: $0.44 vs. $0.27 last year. -Revenue: $353.75 Mln vs. $328.44 Mln last year.
