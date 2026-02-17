Builders Firstsource Aktie
WKN: A0ER15 / ISIN: US12008R1077
|
17.02.2026 13:37:43
Builders FirstSource, Inc. Q4 Income Retreats
(RTTNews) - Builders FirstSource, Inc. (BLDR) released a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $31.5 million, or $0.28 per share. This compares with $190.2 million, or $1.65 per share, last year.
Excluding items, Builders FirstSource, Inc. reported adjusted earnings of $124.3 million or $1.12 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 12.1% to $3.357 billion from $3.820 billion last year.
Builders FirstSource, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $31.5 Mln. vs. $190.2 Mln. last year. -EPS: $0.28 vs. $1.65 last year. -Revenue: $3.357 Bln vs. $3.820 Bln last year.
