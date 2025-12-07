BVB Aktie

Minimalismus 07.12.2025 20:16:00

BVB-Aktie: Borussia Dortmund meldet sich nach Pokalfrust zurück

BVB-Aktie: Borussia Dortmund meldet sich nach Pokalfrust zurück

Mit Minimalismus zurück in die Erfolgsspur: Fünf Tage nach dem Pokal-Aus ist Borussia Dortmund zumindest in der Fußball-Bundesliga wieder auf Kurs.

Mit dem 2:0 (1:0) in einem spielerisch enttäuschenden Spitzenspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim bleibt der BVB (Borussia Dortmund) dem Tabellenzweiten RB Leipzig auf den Fersen. Tore von Julian Brandt (43. Minute) und Nico Schlotterbeck (60.) sorgten dafür, dass das Team von Trainer Niko Kovac auch im zehnten Bundesliga-Heimspiel am Stück ungeschlagen blieb.

Für die in dieser Saison überraschend erfolgreichen Gäste was es die erste Auswärtsniederlage der Saison. Das Team von Trainer Christian Ilzer verpasste damit den Sprung auf einen Champions-League-Rang. Dortmund bleibt mit 28 Punkten Tabellendritter hinter dem FC Bayern München (37) und Leipzig (29).

"Der DFB-Pokal war eine große Ambition von uns. Wir wollten nach Berlin, wir wollten endlich auch mal wieder um diesen Titel spielen. Jetzt sind wir ausgeschieden. Gleichwohl stehen wir in der Liga auf Platz drei und können heute einen Riesenschritt machen", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Spiel bei DAZN

Lange Zeit einschläferndes Gekicke statt Spitzenfußball

Das sah gegen den direkten Konkurrenten lange Zeit allerdings gar nicht danach aus. Beide Teams boten einschläferndes und wenig ambitioniertes Gekicke. Die ungewohnt ruhige Atmosphäre im Stadion tat ihr übriges - so leise wie am Sonntag war es trotz der 81.365 Zuschauer schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr.

Bis zur Pause blieb ein vermeintliches Foul von Vladimir Coufal im Hoffenheimer Strafraum an Serhou Guirassy (21.) lange Zeit der einzige Aufreger im Spiel. Schiedsrichter Florian Badstübner sah dies allerdings nicht als elfmeterwürdig an und wurde in der Einschätzung von Videoschiedsrichter Pascal Müller bestätigt.

Guirassy erhielt im Sturm wieder den Vorzug für Fábio Silva, der im Pokal eine Chance von Beginn an erhalten, dabei aber nicht überzeugt hatte. Der BVB-Torjäger befindet sich indes seit einigen Wochen in der Formkrise und fand auch gegen Hoffenheim keinen Ausweg. Der Guineer traf lediglich in einem seiner vergangenen neun Bundesliga-Spiele - und gegen die TSG in 90. Minute mit einem satten Schuss an die Latte.

Brandt eiskalt, Schlotterbeck im Fallen

Die Pausenführung für die Dortmunder fiel ohne Vorwarnung. Auf Vorarbeit von Yan Couto vollstreckte Brandt frei stehend. Er war dabei dem unaufmerksamen Leon Avdullahu entwischt.

Wer zumindest nach der Halbzeit auf ein Spitzenspiel gehofft hatte, das dieses Prädikat auch verdient, wurde enttäuscht. Von Hoffenheim kam viel zu wenig und auch der BVB wirkt in diesen Wochen weiter überspielt. Ausgerechnet Schlotterbeck, der seit seiner Genesung von einem Meniskusriss vor zwei Monaten mehr oder weniger im Dauer-Einsatz ist, sorgte im Fallen für die Vorentscheidung. Damit gab der 26-Jährige die passende Antwort auf seine etwas wackligen Auftritte in der vergangenen Woche.

dpa (AFX)

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Analysen

17.11.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
