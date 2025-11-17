HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Borussia Dortmund auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Fußballvereins hätten vom Transfer von Jamie Gittens zum britischen FC Chelsea sowie von Einnahmen durch die neue Fifa-Club-WM profitiert, schrieb Trion Reid in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Zudem habe die Borussia den Saisonausblick bestätigt. Es werde zwar schwierig, die Umsatzentwicklung der Vorsaison zu erreichen. Doch höhere Transfereinnahmen sollten dem Bundesligisten helfen, erneut die angestrebte Gewinnschwelle zu erreichen./rob/gl/mis



