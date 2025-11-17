BVB Aktie

3,28EUR
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

17.11.2025 08:46:32

BVB (Borussia Dortmund) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Borussia Dortmund auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Fußballvereins hätten vom Transfer von Jamie Gittens zum britischen FC Chelsea sowie von Einnahmen durch die neue Fifa-Club-WM profitiert, schrieb Trion Reid in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Zudem habe die Borussia den Saisonausblick bestätigt. Es werde zwar schwierig, die Umsatzentwicklung der Vorsaison zu erreichen. Doch höhere Transfereinnahmen sollten dem Bundesligisten helfen, erneut die angestrebte Gewinnschwelle zu erreichen./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

