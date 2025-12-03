BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Rückfall
|
03.12.2025 14:06:39
BVB-Aktie tiefer: Borussia Dortmund enttäuscht im Pokal
Dabei hatte Ricken bei der Mitgliederversammlung neun Tage zuvor den DFB-Pokalsieg als Abschiedsgeschenk für den langjährigen Clubchef Hans-Joachim Watzke gefordert. Darauf hatte das Team von Trainer Niko Kovac scheinbar keine Lust. Anders ist der lange Zeit seltsam blutleere Auftritt kaum zu erklären. Zunächst ohne Stürmer Guirassy, der nach seinem verweigerten Handschlag für den Trainer am Samstag diesmal lange auf der Bank saß, wirkte das Angriffsspiel der Dortmunder umständlich und unglücklich.
Für Guirassy spielte diesmal Neuzugang Fábio Silva von Beginn an, nutzte seine Chance aber nicht. Der seit Wochen wie ein Fremdkörper im BVB-Spiel wirkende Guirassy war nach einer erneut schwachen Leistung und seiner vorzeitigen Auswechslung in Leverkusen wortlos an Kovac vorbeigegangen und hatte seine Handschuhe weggeworfen.
BVB-Aktie verlieren via XETRA am Mittwoch zeitweise 0,75 Prozent auf 3,31 Euro.
/lap/DP/zb
DORTMUND (dpa-AFX)
Weitere Links:
