BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|"Deadlines setzen"
|
15.12.2025 20:32:39
BVB-Aktie fester: Sammer äußert sich zu Verhandlungen zwischen BVB und Schlotterbeck
Er wisse, dass der Verein harmoniebedürftig sei und dem Verteidiger Zeit geben wolle. "Das könnt ihr tun, ich würde das aber nicht. Ich würde manchmal Deadlines setzen", sagte Sammer beim Pay-TV-Sender Sky. Schlotterbeck hat in Dortmund noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Der BVB (Borussia Dortmund) will mit dem Nationalspieler unbedingt verlängern, bislang gibt es aber noch keine Einigung. Schlotterbeck wird auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.
Die BVB-Aktie zeigt sich am Montag im späten XETRA-Geschäft nach Ende des Haupthandels zeitweise um 1,39 Prozent fester bei 3,30 Euro.
/tas/DP/zb
DORTMUND (dpa-AFX)
Bildquelle: charnsitr / Shutterstock.com
