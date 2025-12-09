BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Englische Woche
|
09.12.2025 15:32:38
BVB-Aktie in Rot: Trainerlob für Kovac - Fitness ist Grundlage für Erfolg
Durch das Champions-League-Vorrundenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen FK Bodö/Glimt steht für die Dortmunder die dritte Englische Woche am Stück an. Brandt erinnerte auch an dieselbe Zeit im Vorjahr unter dem damaligen Coach Nuri Sahin, als die Dortmunder viele Verletzte hatten und deutlich schlechter dastanden.
Gegen den norwegischen Außenseiter hat Kovac indes nahezu wieder den kompletten Kader zur Verfügung. "Es sind alle gesund. Rein theoretisch wären elf Wechsel möglich", sagte Kovac zum Umfang der Rotation. "Wir wollen das Spiel morgen gewinnen, egal wer spielt." Mit einem Sieg im sechsten von acht Vorrundenspielen würde der BVB einen großen Schritt in Richtung direkter Achtelfinalqualifikation machen.
Brandt ordnet Äußerungen zum BVB-Spielstil noch mal ein
Nach dem 2:0 Dortmunds in der Bundesliga am Sonntag gegen Hoffenheim hatten Äußerungen Brandts zum Spielstil des BVB für Wirbel gesorgt. Der 29-Jährige hatte dabei zu wenig Fußball im Spiel gegen Hoffenheim beklagt. Dies war teilweise so dargestellt worden, als habe Brandt den allgemeinen Ansatz unter Kovac kritisiert. "Die Annahme, dass ich eine Abneigung gegen den Fußball meines Coaches habe, ist falsch und kann ich hier auch für alle noch mal verneinen", sagte Brandt nun.
Via XETRA verliert die BVB-Aktie zeitweise 0,45 Prozent auf 3,30 Euro.
/lap/DP/mis
DORTMUND (dpa-AFX)
