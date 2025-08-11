C3.ai Aktie

C3.ai für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJVE / ISIN: US12468P1049

Anleger geschockt 11.08.2025 15:39:00

C3.ai-Aktie erlebt heftigen Crash nach Veröffentlichung vorläufiger Zahlen

C3.ai-Aktie erlebt heftigen Crash nach Veröffentlichung vorläufiger Zahlen

C3.ai hat in ungeprüften und vorläufigen Ergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 operative Verluste gemeldet. Anleger nehmen Reißaus.

• C3.ai hat vorläufige Finanzergebnisse für das erste Geschäftsquartal vorgelegt
• Unternehmen meldete für den Berichtszeitraum einen operativen Verlust nach GAAP von bis zu 124,9 Millionen US-Dollar
• Aktie bricht im Handel an der NYSE ein


Die C3.ai-Aktie erleidet im vorbörslichen Montagshandel an der NYSE einen deutlichen Kurseinbruch. Dieser folgt auf die Veröffentlichung vorläufiger, ungeprüfter Finanzergebnisse für das erste Geschäftsquartal.

Vorläufige Finanzergebnisse für Q1 2026

In einer Pressemitteilung gab C3.ai vorläufige und ungeprüfte Finanzergebnisse für das am 31. Juli 2025 beendete erste Geschäftsquartal bekannt. Demnach lag der Gesamtumsatz des Quartals in einer Spanne von 70,2 Millionen bis 70,4 Millionen US-Dollar. Der operative Verlust nach GAAP belief sich auf 124,7 Millionen bis 124,9 Millionen US-Dollar, während der operative Verlust nach Non-GAAP 57,7 Millionen bis 57,9 Millionen US-Dollar betrug.

Zum Ende des Quartals, am 31. Juli 2025, verfügte das Unternehmen über liquide Mittel, Bargeld äquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe von 711,9 Millionen US-Dollar.

Aktienreaktion und Ausblick

Die C3.ai-Aktie reagiert mit einem starken Kursrückgang auf die vorläufigen Zahlen. Im Handel an der NYSE bricht der Kurs am Montag zeitweise um 32,52 Prozent ein und notiert bei 14,93 US-Dollar.

Das Unternehmen wies in seiner Mitteilung darauf hin, dass es sich bei den genannten Zahlen um Schätzungen handelt. Die vollständigen, geprüften Finanzergebnisse für das erste Quartal, sowie eine aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2026, sollen am 3. September 2025 veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Iljanaresvara Studio / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

C3.ai Inc 12,87 -31,79% C3.ai Inc

