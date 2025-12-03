XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

C3.ai Aktie

C3.ai für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJVE / ISIN: US12468P1049

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
KI-Bilanz 03.12.2025 22:20:00

C3.ai-Aktie gewinnt: Umsatz sinkt - weiter Verluste

C3.ai-Aktie gewinnt: Umsatz sinkt - weiter Verluste

Das KI-Unternehmen C3.ai hat am Mittwoch nach Ende des Börsenhandels in den USA seine Zahlen für das jüngst abgeschlossene Quartal vorgelegt.

Im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 erlitt C3.ai einen Verlust in Höhe von 0,75 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Minus von 0,52 US-Dollar je Aktie in den Büchern verzeichnet gewesen. Experten hatten weiter mit roten Zahlen gerechnet und dabei ein negatives EPS in Höhe von -0,327 US-Dollar erwartet.

Der Umsatz des KI-Spezialisten lag im abgelaufenen Jahresviertel bei 75,1 Millionen US-Dollar. Damit übertraf C3.ai die Umsatzschätzungen der Analysten, die sich auf 74,9 Millionen US-Dollar belaufen hatten. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen 94,3 Millionen US-Dollar umgesetzt.

Im nachbörslichen Handel an der NYSE bewegt sich die C3.ai-Aktie zeitweise 3,40 Prozent höher bei 15,52 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Burrys neue Wette: Big Short-Investor mit harter Kritik an NVIDIA, Palantir & Co.

Bildquelle: Iljanaresvara Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu C3.ai Incmehr Nachrichten