Erste Schätzungen: C3ai präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

C3ai wird voraussichtlich am 03.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorstellen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,327 USD gegenüber -0,520 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 75,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94,3 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,246 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,240 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 298,7 Millionen USD, gegenüber 389,1 Millionen USD im Vorjahr.

